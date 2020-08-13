Свежий рейтинг поддержки партий: за кого будут голосовать в Киеве

Если бы выборы в Киевский городской совет состоялись в начале августа 2020 года, наибольшую поддержку избирателей на них получила бы партия "УДАР Виталия Кличко". За нее готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, далее по уровню электоральной поддержки идут:

"Слуга народа" - соответственно 13% и 15%,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - соответственно 10% и 11,5%,

"Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%,

"Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%,

"Батькивщина" - соответственно 5% и 5,5%,

"Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%,

"Голос" - соответственно 4% и 4%,

"Партия Шария" - соответственно 3% и 3,5%,

"Свобода" - соответственно 3% и 3%,

"Единство" - соответственно 2% и 3%,

"Родная страна" - соответственно 2% и 2%,

"Свои" - соответственно 1% и 1,5%, за Партию

"Национальный корпус" - соответственно 1% и 1%

За каждую из других политических сил, которые были представлены в опроснике - менее 1% респондентов.

Опрос проведен Центром Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным Центра Разумкова, в начале июля за партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" планировали голосовать примерно по 20% киевлян.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.