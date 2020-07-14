Обнародован рейтинг поддержки политических партий в Киеве

В столице самый высокий рейтинг имеют две политические силы
Если бы в ближайшее время прошли выборы в Киевский городской совет, самую большую поддержку избирателей получили бы две партии. За "Слугу народа" и "Европейскую солидарность" проголосуют примерно по 20% киевлян.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 18% всех опрошенных, или 19% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать, за партию "Европейская солидарность" соответственно 14% и 20%.
Исследование проведено Центром Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, за Виталия Кличко на выборах мэра планируют проголосовать 44% киевлян.
Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в конце июня 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,3% граждан.