Свіжий рейтинг підтримки партій: за кого голосуватимуть у Києві

Партія "Слуга народу" втратила перше місце у рейтингу
Якби вибори до Київської міської ради відбулися на початку серпня 2020 року, найбільшу підтримку виборців на них отримала б партія "УДАР Віталія Кличка". За неї готові проголосувати 17% усіх опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, далі за рівнем електоральної підтримки йдуть:
За кожну з інших політичних сил, що були представлені в опитувальнику - менше 1% респондентів.
Опитування проведене Центром Разумкова з 24 липня по 2 серпня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, що за даними Центру Разумкова, на початку липня за партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" планували голосувати приблизно по 20% киян.
Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.