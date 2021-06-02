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Свежий рейтинг партий: "Слуга народа" и "Батькивщина" нарастили поддержку избирателей

Автор: РБК-Украина

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в ближайшее воскресенье, в парламент прошли бы четыре политические силы. Однако, рост поддержки среди избирателей показывают только две из них - партии "Слуга народа" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с "Нью имидж маркетинг групп".

Опрос показал, что в Верховную раду сейчас имеют шанс попасть четыре партии - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Батькивщина", "Европейская солидарность".

Однако лишь две политические силы - "Слуга народа" и "Батькивщина" - с февраля по май нарастили поддержку своих избирателей.

Так, партия "Слуга народа" прибавила 4%, и сейчас за провластную команду готовы отдать свои голоса 22% из тех, кто определился и планирует прийти на участки.

Партия "Батькивщина" добавила к своей поддержке 3%, и сейчас за команду Тимошенко готовы проголосовать 15%.

В то же время рейтинг ОПЗЖ упал с февраля на 5%, а ЕС - лишился двух процентов.

Исследование проводилось с 15 по 24 мая 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью опрошено 2400 респондентов.

Напомним, ранее сообщалось, что лидерами президентского рейтинга являются Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Среди политиков самого высокого эшелона только они за последнее время увеличили популярность, а лидер "Батькивщины" вышла на второе место президентского рейтинга.

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Новости Украины опросрейтингБатькивщинаСлуга народа