Свіжий рейтинг партій: "Слуга народу" та "Батьківщина" наростили підтримку виборців

Опитування показало, що до Верховної ради зараз мають шанс потрапити чотири партії - "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність".

Однак лише дві політичні сили - "Слуга народу" та "Батьківщина" - з лютого по травень наростили підтримку своїх виборців.

Так, партія "Слуга народу" додала 4%, й зараз за провладну команду готові віддати свої голоси 22% з тих, хто визначився та планує прийти на дільниці.

Партія "Батьківщина" додала до своєї підтримки 3%, і зараз за команду Тимошенко готові проголосувати 15%.

Водночас рейтинг ОПЗЖ впав з лютого на 5%, а ЄС - позбувся двох відсотків.

Дослідження проводилось з 15 по 24 травня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю опитано 2400 респондентів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідерами президентського рейтингу є Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. Серед політиків найвищого ешелону лише вони за останній час збільшили популярність, а лідер "Батьківщини" вийшла на друге місце президентського рейтингу.