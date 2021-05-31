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Зеленский и Тимошенко - лидеры президентского рейтинга в мае, - опрос

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Киев, Понедельник 31 мая 2021 13:12
Зеленский и Тимошенко - лидеры президентского рейтинга в мае, - опрос Фото: Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Если бы президентские выборы состоялись во второй половине мая 2021 года, больше всего голосов получили бы Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Украинским институтом будущего совместно с "Нью имидж маркетинг групп" в середине мая.

Социологи установили, что лишь два потенциальных кандидата в президенты за последний месяц нарастили свою поддержку. Владимир Зеленский добавил 5%, и сегодня за него готовы отдать свои голоса 33% из тех, кто определился и планирует прийти на участки.

Вторую строчку президентского рейтинга занимает Юлия Тимошенко. Лидер "Батькивщины" добавила к своей поддержке один процент, и сейчас за нее готовы проголосовать 12%.

Зеленский и Тимошенко - лидеры президентского рейтинга в мае, - опрос

Исследование проводилось с 15 по 24 мая 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью опрошено 2400 респондентов.

Напомним, по данным КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в середине апреля, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский - 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

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