Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце ноября 2021 года, больше всего голосов получили бы три политсилы. За партию "Европейская солидарность" планируют голосовать 17,1% среди тех, кто определился с выбором, за партию "Слуга народа" - 15,0%, за "Батькивщину" - 13,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

"Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги таких политических сил, как "ЕС" и "Слуга народа" отличаются в пределах статистической погрешности. Рейтинги "ЕС" и "Батькивщина" отличаются более чем на статистическую погрешность, а "Слуги народа" и "Батькивщины" - в пределах статистической погрешности", - отмечают социологи.

Далее идут "Разумная политика" (9,9%), "ОПЗЖ" (9,2%), "Сила и честь" (6,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,7%), Радикальная партия (5,4%), "Наши" (5,3%), "УДАР" (4,5%). У других партий - более низкая поддержка.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 26-29 ноября 2021 года среди 1203 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод-телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.