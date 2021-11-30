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Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах до Ради

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 15:55
Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах до Ради Фото: у рейтингу лідирують три партії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради відбулися наприкінці листопада 2021 року, найбільше голосів отримали б три політсили. За партію "Європейська солідарність" планують голосувати 17,1% серед тих, хто визначився з вибором, за партію "Слуга народу" - 15,0%, за "Батьківщину" - 13,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

"Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги таких політичних сил, як "ЄС" і "Слуга народу" відрізняються в межах статистичної похибки. Рейтинги "ЄС" і "Батьківщина" відрізняються понад статистичну похибку, а "Слуги народу" і "Батьківщини" - у межах статистичної похибки", - зазначають соціологи.

Далі йдуть "Розумна політика" (9,9%), "ОПЗЖ" (9,2%), "Сила і честь" (6,7%), "Українська стратегія Гройсмана" (5,7%), Радикальна партія (5,4%), "Наші" (5,3%), "УДАР" (4,5%). У інших партій - нижча підтримка.

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах до Ради

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 26-29 листопада 2021 року серед 1203 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,2%.

Нагадаємо, за даними КМІС, у середині жовтня 2021 року найвищу підтримку мали чотири партії: "Європейська солідарність" (15,7% серед тих, хто визначився з вибором), "Слуга народу" (15,5%), "Батьківщина" (13,6%) та "ОПЗЖ" (13%).

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