Свежий рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах в Раду

В середине октября 2021 года самую большую поддержку имеют четыре партии: "Европейская солидарность" (15,7% среди тех, кто определился с выбором), "Слуга народа" (15,5%), "Батькивщина" (13,6%) и "ОПЗЖ" (13%). Месяц назад рейтинг президентской партии был значительно выше (20%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

"Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности", - говорится в сообщении КМИС. Далее идут "Сила и честь" (8,6%), "Наши" (5,7%), "Радикальная партия Ляшко" (5,6%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,6%), "Свобода" (4,4%). У других партий - более низкая поддержка. Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 15-18 октября 2021 года среди 1200 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 3,2%.