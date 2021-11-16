Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

"Европейская солидарность"- 13,9% (в конце октября - 15,8%),

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,7% (в конце октября - 12,0%),

"Батькивщина" - 10,1% (в конце октября - 10,9%).

Кроме того, партию Дмитрия Разумкова "Умная политика" поддерживают 7,9% респондентов (ранее она не включалась в опросник).

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" - 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,0%, Радикальную партию - 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" - 3,7%, партию Шария - 3,1%, ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.