Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах у Раду

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії:

"Європейська солідарність" - 13,9% (наприкінці жовтня - 15,8%),

"Опозиційна платформа - За життя" - 10,7% (наприкінці жовтня - 12,0%),

"Батьківщина" - 10,1% (наприкінці жовтня-10,9%).

Крім того, партію Дмитра Разумкова "Розумна політика" підтримують 7,9% респондентів (раніше вона не включалася в опитувальник).

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 6,4%, партію Мураєва "Наші" - 5,5%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,0%, Радикальну партію - 4,5%, "УДАР Віталія Кличка" - 3,7%, партію Шарія - 3,1%, ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.