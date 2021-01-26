Свежий рейтинг партий: "Слуга народа" упала на четвертое место. Кто выше

Если бы выборы в Верховную раду проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получила бы партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" ("ОПЗЖ"). За нее отдали бы свой голос 15,7% среди всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, на втором месте - "Европейская солидарность" ("ЕС"), которую поддерживают 11,6% среди всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором.

Третье место делят "Батькивщина" (соответственно, 9,5% и 12,6%) и "Слуга народа" (8,5% и 11,2%).

Также набирают более 5% проходного барьера "Сила и честь" (6,3% и 8,3%), "Голос" (4,2% и 5,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 5,3%).

Близки к проходному барьеру "Партия Шария" (3,5% и 4,6%), УДАР (3,3% и 4,4%) и "Свобода" (2,9% и 3,8%).

Другие партии имеют более низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 22 января 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки телефонных номеров опрошено 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,1%.

Отметим, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года рейтинг партий возглавляли парламентские партии "ОПЗЖ" (23,1%), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%).

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, относительно больше голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.