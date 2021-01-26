ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Свежий рейтинг партий: "Слуга народа" упала на четвертое место. Кто выше

Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду проходили во второй половине января 2021 года, больше всего голосов получила бы партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" ("ОПЗЖ"). За нее отдали бы свой голос 15,7% среди всех респондентов и 20,7% среди тех, кто определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, на втором месте - "Европейская солидарность" ("ЕС"), которую поддерживают 11,6% среди всех респондентов и 15,3% среди тех, кто определился с выбором.

Третье место делят "Батькивщина" (соответственно, 9,5% и 12,6%) и "Слуга народа" (8,5% и 11,2%).

Также набирают более 5% проходного барьера "Сила и честь" (6,3% и 8,3%), "Голос" (4,2% и 5,6%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (4% и 5,3%).

Близки к проходному барьеру "Партия Шария" (3,5% и 4,6%), УДАР (3,3% и 4,4%) и "Свобода" (2,9% и 3,8%).

Другие партии имеют более низкую поддержку.

Самые читаемые новости

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 22 января 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки телефонных номеров опрошено 1005 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,1%.

Отметим, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года рейтинг партий возглавляли парламентские партии "ОПЗЖ" (23,1%), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%).

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили во второй половине января 2021 года, относительно больше голосов получил бы Владимир Зеленский. За действующего президента проголосовали бы 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины опросрейтингВерховная Рада