Свежий рейтинг партий: кого украинцы поддержат на выборах в Раду

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президентская партия теряет лидерство

Если бы выборы в Верховную раду проходили в конце декабря 2020 года, 52,9% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 19,4% скорее проголосовали бы на выборах. В парламент точно попали бы четыре политические силы.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Рейтинг партий возглавляют парламентские партии "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%).

Балансируют на грани прохождения "Радикальная партия Олега Ляшко" (6,1%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,2%) и "Сила и честь" (4,4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел с 17 до 23 декабря 2020 года по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРИ) опрошено 1200 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.

Напомним, партия президента Владимира Зеленского по результатам парламентских выборов июля 2019 года сформировала в Верховной раде монобольшинство и в течение 1,5 лет сохраняла лидерство в рейтингах партий.

По данным опроса Центра Разумкова, в начале декабря 2020 года за партию "Слуга народа" планировали проголосовать 26,5% респондентов.

Как свидетельствуют данные опроса КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 27%.