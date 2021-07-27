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Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

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Вторник 27 июля 2021 13:46
Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду Фото: в парламент пройдут четыре партии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце июля 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 24,1% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с началом месяца (24,9%) рейтинг партии не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

  • "Европейская солидарность"- 14,3% (в начале июля - 13,5%),
  • "Батькивщина" - 12,8% (в начале июля - 12,3%),
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4% (в начале июля - 12,8%).

Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Кроме того, партию "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживают 5,0%, "Радикальную партию и партия Мураева "Наши" по 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,3%, партию "Сила и честь" - 4,1%, партию "Свобода" - 3,4%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины прошли в конце июля 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский 27,7% - среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

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