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Свіжий рейтинг партій: за кого проголосують українці

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Україна, Середа 04 серпня 2021 13:00
Свіжий рейтинг партій: за кого проголосують українці Фото: рейтинг партій в липні 2021 року очолюють дві політсили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори відбувалися наприкінці липня, до Верховної ради пройшли б п’ять політичних сил. Подолали б 5% прохідний бар’єр "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність", "Сила і честь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Найбільшу підтримку отримали б партії "Слуга народу", за яку проголосували б 20,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором, а також "ОПЗЖ" - 18,3%. Формально, різниця в підтримці цих політичних сил - у межах статистичної похибки, тому вони ділять з приблизно однаковою підтримкою перше місце.

Далі з приблизно однаковою підтримкою (різниця в межах статистичної похибки) ідуть "Батьківщина", яку підтримали б 16% серед тих, хто визначився, а також "ЄС" - відповідно, 8,9% і 14,2%. (При цьому, різниця між "Батьківщиною" і "ОПЗЖ" - у межах статистичної похибки.)

Також до парламенту потрапила б партія "Сила і честь" - 6,3%. Близька до прохідного бар’єру - "Українська стратегія Гройсмана" (4,7%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Як зазначають соціологи, порівняно з червнем рейтинг топ-партій істотно не змінився, тобто всі зафіксовані коливання - у межах статистичної похибки.

Свіжий рейтинг партій: за кого проголосують українці

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 24 липня - 1 серпня 2021 року громадської думки серед 2028 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Метод - особисте ("face-to-face") інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці липня 2021 року 5%-ний бар'єр долають парламентські партії "Слуга народу" - 24,1%, "Європейська солідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%. "Опозиційна платформа - за життя" - 12,4%.

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