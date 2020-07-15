Свежий рейтинг партий: кого поддерживают украинцы

Если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в начале июля 2020 года, то 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. В парламент проходят партии, которые уже представлены в Раде.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, за партию "Слуга народа" проголосовали бы 34% граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

За партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы голосовать 19% респондентов, за партию "Европейская солидарность" - 15%, за партию "Батькивщина" - 8%.

Исследование проведено Центром Разумкова совместно с фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы досрочные выборы в Верховную раду прошли в конце июня 2020 года, то за партию "Слуга народа" проголосовали бы 29,3% граждан.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Социологической группы Рейтинг, в конце июня 2020 года деятельностью президента Владимира Зеленского были довольны 36% украинцев, недовольны - 52%.