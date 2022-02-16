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Свежий рейтинг партий: какие политсилы лидируют

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Украина, Среда 16 февраля 2022 17:42
Свежий рейтинг партий: какие политсилы лидируют Фото: рейтинг партий в феврале-2022 возглавляют "Слуга народа" и "Европейская солидарность" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в середине февраля 2022 года, то больше всего голосов получили бы две партии. Лидируют "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер с высокой степенью вероятности преодолевают парламентские партии:

  • "Слуга народа" - 18,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором (в декабре 2021 года - 19,2%),
  • "Европейская солидарность" - 17,1% (в декабре - 14,1%),
  • "Батькивщина" - 10,8% (в декабре - 11,1%)
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 9,7% (в начале декабря - 10,5%).

Кроме того, партию Дмитрия Разумкова "Разумная политика" поддерживают 5,9%, партию Евгения Мураева "Наши" - 5,5%.

За партию Сергея Притулы "24 августа" готовы проголосовать 5,3%, за партию "Сила и честь" - 5,2%, Радикальную партию - 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,0%, партию Шария - 3,4%, "УДАР Виталия Кличко" и ВО "Свобода" - по 2,8%. Рейтинг других политических сил - не больше 2%.

Свежий рейтинг партий: какие политсилы лидируют

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-13 февраля 2022 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы в Верховную раду состоялись в первой половине февраля 2022 года, самую большую поддержку получили бы партия "Европейская солидарность" - 22,9% среди тех, кто собирается голосовать, и "Слуга народа" - 16,4%.

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