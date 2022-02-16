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Свіжий рейтинг партій: які політсили лідирують

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Україна, Середа 16 лютого 2022 17:42
Свіжий рейтинг партій: які політсили лідирують Фото: рейтинг партій у лютому - 2022 очолюють "Слуга народу" і "Європейська Солідарність" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині лютого 2022 року, то найбільше голосів отримали б дві партії. Лідирують "Слуга народу" та "Європейська солідарність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр з високим ступенем ймовірності долають парламентські партії:

  • "Слуга народу" - 18,3% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором (у грудні 2021 року - 19,2%),
  • "Європейська солідарність" - 17,1% (у грудні - 14,1%),
  • "Батьківщина" - 10,8% (у грудні - 11,1%)
  • "Опозиційна платформа - за життя" - 9,7% (на початку грудня-10,5%).

Крім того, партію Дмитра Разумкова "Розумна політика" підтримують 5,9%, партію Євгена Мураєва "Наші" - 5,5%.

За партію Сергія Притули "24 серпня" готові проголосувати 5,3%, за партію "Сила і честь" - 5,2%, Радикальну партію - 4,7%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 4,0%, партію Шарія - 3,4%, "УДАР Віталія Кличка" і ВО "Свобода" - по 2,8%. Рейтинг інших політичних сил - не більше 2%.

Свіжий рейтинг партій: які політсили лідирують

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого 2022 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори до Верховної ради відбулися в першій половині лютого 2022 року, найбільшу підтримку отримали б партія "Європейська солідарність" - 22,9% серед тих, хто збирається голосувати, і "Слуга народу" - 16,4%.

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