Свежий рейтинг дает победу на выборах пяти партиям

Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)

Соцопрос проводился на прошлой неделе

На внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду могут пройти пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens, полевой этап которого проходил 18-26 июня.

На момент опроса в Раду проходили "Слуга народа" (38,6% от общего населения и 45,5% от тех, кто определился с выбором), "Оппозиционная платформа - За життя" (9,7% и 11,4%), "Голос" (6,9% и 8,1%), "Европейская солидарность" (6,4% и 7,6%), "Батькивщина" (6,4% и 7,5%).

Остальные партии набирают менее 5% голосов украинцев, которые определились с выбором.

В то же время по сравнению с предыдущим опросом, который стартовал на четыре дня раньше, статистически значимо возросли рейтинги "Гражданской позиции" (с 1,5% до 2,8% от тех, кто определился), "Украинской стратегии Гройсмана" (с 1,6% до 2,6%) и "Оппозиционного блока - Партии мира и развития" (с 0,8% до 2,1%).

По мнению исследователей Info Sapiens, это может быть связано с телевизионной рекламой и участием представителей этих партий в политических ток-шоу.

Опрос Info Sapiens проведен 18-26 июня среди 1290 человек по всей Украине за исключением оккупированных территорий Россию. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,7% для показателей, близких к 50%, 1,6% для показателей, близких к 10%, 1,2% для показателей, близких к 5%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, проведенного 13-20 июня, на досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-24 июня, в парламент проходят пять партий.

Компания Info Sapiens была создана 2018 году бывшими сотрудниками GfK Ukraine. Компания проводит полевые работы для GfK Ukraine и продолжает проект " GfK Ukraine "Потребительские настроения". Info Sapiens принимала участие в экзит-поле ТСН на президентских выборах 2019 года.