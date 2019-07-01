Свіжий рейтинг дає перемогу на виборах п'яти партіям

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Соцопитування проводилося на минулому тижні

На позачергових парламентських виборах до Верховної Ради можуть пройти п'ять партій. Про це свідчать дані опитування компанії Info Sapiens, польовий етап якого проходив 18-26 червня.

На момент опитування в Раду проходили "Слуга народу" (38,6% від загального населення та 45,5% від тих, хто визначився з вибором), "Опозиційна платформа - За життя" (9,7% та 11,4%), "Голос" (6,9% та 8,1%), "Європейська солідарність" (6,4% та 7,6%), "Батьківщина" (6,4% та 7,5%).

Решта партій набирають менше 5% голосів українців, які визначилися з вибором.

Водночас у порівнянні з попереднім опитуванням, яке стартувало на чотири дні раніше, статистично значущо зросли рейтинги "Громадянської позиції" (з 1,5% до 2,8% від тих, хто визначився), "Української Стратегії Гройсмана" (з 1,6% до 2,6%) та "Опозиційного блоку - Партії миру та розвитку" (з 0,8% до 2,1%).

На думку дослідників Info Sapiens, це може бути пов’язано із телевізійною рекламою та участю представників цих партій в політичних ток-шоу.

Опитування Info Sapiens проведене 18-26 червня серед 1290 осіб по всій Україні за виключенням окупованих Росію територій. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,7% для показників, близьких до 50%, 1,6% для показників, близьких до 10%, 1,2% для показників, близьких до 5%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова проведеного 13-20 червня, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати шість партій.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-24 червня, в парламент проходять п'ять партій.

Компанія Info Sapiens була створена 2018 році колишніми співробітниками GfK Ukraine. Компанія проводить польові роботи для GfK Ukraine та продовжує проект GfK Ukraine "Споживчі настрої". Info Sapiens брала участь в екзіт-полі ТСН на президентських виборах 2019 року.