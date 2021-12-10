Свіжий президентський рейтинг: за кого б українці проголосували б на початку грудня

Якби вибори президента України пройшли на початку грудня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 23,5% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Порівняно з серединою листопада (23,1%) рейтинг чинного президента не змінився

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Крім того, 13,4% респондентів підтримали б Петра Порошенка (у середині листопада - 13,3%) Юлю Тимошенко - 9,9% (у середині листопада - 10,9%), Юрія Бойка - 9,3% (у середині листопада - 9,2%), Дмитра Разумкова - 7,5%, (у середині листопада - 8,3%).

Також 6,7% підтримали б Ігора Смешка, 6,5% Євгена .Мураєва, 5,5% - Володимира Гройсмана, 3,2% – Олега Ляшка, 3,1% - Арсенія Яценюка. Рейтинги інших кандидатів - менше 3%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 листопада 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.