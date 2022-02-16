ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

Новина українською →
Украина, Среда 16 февраля 2022 10:30
Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы президентские выборы состоялись в первой половине февраля 2022 года, больше всего голосов получили бы Владимир Зеленский (25,1% среди тех, кто определился с выбором) и Петр Порошенко (21,8%). Разница в поддержке кандидатов - сверх погрешности, то есть формально Зеленский - на первом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМИС.

Далее идут Юлия Тимошенко - 11,8%, Юрий Бойко - 8,3%, Дмитрий Разумков - 7,2%, Евгений Мураев - 6,5%, Игорь Смешко - 6,1%, Владимир Гройсман - 4,8%, Олег Ляшко - 3,9%. Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Как отмечают социологи, по сравнению с декабрем 2021 года только в случае Бойко прослеживается статистически значимый (сверх погрешности) рост рейтинга. Во всех остальных случаях разница в рейтинге в пределах погрешности

"Кроме того, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко - если в декабре разница составляло 7,4% (среди тех, кто определился с выбором), то сейчас разница - 3,3%", - отмечают социологи.

Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-13 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы состоялись в конце января 2022 года, больше всего голосов получили бы два кандидата. За Владимира Зеленского планировали голосовать 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Петра Порошенко - 24,2%.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Новое обращение Зеленского и телемарафон. Как Украина отмечает День единения
Новое обращение Зеленского и телемарафон. Как Украина отмечает День единения
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше