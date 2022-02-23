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Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка українців

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Україна, Середа 23 лютого 2022 11:16
Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка українців Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори президента України відбулися у другій декаді лютого 2022 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський - 24,6% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Порівняно з серединою грудня (24,2%) рейтинг чинного президента не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 18,0% респондентів підтримали б Петра Порошенка (у грудні - 13,7%) Юлю Тимошенко - 9,5% (у грудні - 9,6%), Юрія Бойка - 8,3% (у грудні - 9,2%).

Крім того, за Ігоря Смешка готові віддати свої голоси 7,5%, Дмитра Разумкова - 6,9%, Євгена Мураєва - 5,9%, Володимира Гройсмана - 5,3%, Олега Ляшка - 2,9%, Арсенія Яценюка - 2,2%, Віталія Кличка - 2,0%, Олега Тягнибока - 1,9%.

Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка українців

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 11-18 лютого 2022 року серед 4800 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби президентські вибори відбулися в першій половині лютого 2022 року, найбільше голосів отримали б Володимир Зеленський (25,1% серед тих, хто визначився з вибором) і Петро Порошенко (21,8%). Різниця в підтримці кандидатів-понад похибку, тобто формально Зеленський - на першому місці.

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Володимир Зеленський Рейтинг
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