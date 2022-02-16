Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

Далее идут Юлия Тимошенко - 11,8%, Юрий Бойко - 8,3%, Дмитрий Разумков - 7,2%, Евгений Мураев - 6,5%, Игорь Смешко - 6,1%, Владимир Гройсман - 4,8%, Олег Ляшко - 3,9%. Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Как отмечают социологи, по сравнению с декабрем 2021 года только в случае Бойко прослеживается статистически значимый (сверх погрешности) рост рейтинга. Во всех остальных случаях разница в рейтинге в пределах погрешности

"Кроме того, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко - если в декабре разница составляло 7,4% (среди тех, кто определился с выбором), то сейчас разница - 3,3%", - отмечают социологи.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-13 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.