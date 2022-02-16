Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Далі йдуть Юлія Тимошенко - 11,8%, Юрій Бойко - 8,3%, Дмитро Разумков - 7,2%, Євген Мураєв - 6,5%, Ігор Смешко - 6,1%, Володимир Гройсман - 4,8%, Олег Ляшко - 3,9%. Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Як зазначають соціологи, порівняно з груднем 2021 року лише у випадку Бойка простежується статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу. У всіх інших випадках різниця в рейтингу у межах похибки

"Крім того, доцільно звернути увагу на скорочення розриву між Зеленським і Порошенком - якщо в грудні різниця становилася 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз різниця - 3,3%", - зазначають соціологи.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 5-13 лютого 2022 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитаний 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4%.