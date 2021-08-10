Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

Намерены проголосовать за Петра Порошенко 17,0% опрошенных (в июне - 17,2%), за Юрия Бойко - 16,2% (в июне - 13,0%), за Юлию Тимошенко - 11,4% (в июне - 9,8%).

Кроме того, планируют голосовать за Игоря Смешко - 5,9%, за Олега Ляшко - 2,8%, Владимира Гройсмана - 2,7%, за Руслана Кошулинского - 2,6%, за Дмитрия Разумкова - 2,3%, Анатолия Гриценко - 1,7%, Виталия Кличко - 0,9%, за Александра Вилкула - 0,9%.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 60,7% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко - 39,3%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 68,0%, за Бойко - 32,0%.