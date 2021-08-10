Свежий президентский рейтинг: как изменилась поддержка политиков

В начале августа 2021 года Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов поддержали бы 28,8% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. По сравнению с концом серединой июня (32,4%) рейтинг президента снизился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.
Намерены проголосовать за Петра Порошенко 17,0% опрошенных (в июне - 17,2%), за Юрия Бойко - 16,2% (в июне - 13,0%), за Юлию Тимошенко - 11,4% (в июне - 9,8%).
Кроме того, планируют голосовать за Игоря Смешко - 5,9%, за Олега Ляшко - 2,8%, Владимира Гройсмана - 2,7%, за Руслана Кошулинского - 2,6%, за Дмитрия Разумкова - 2,3%, Анатолия Гриценко - 1,7%, Виталия Кличко - 0,9%, за Александра Вилкула - 0,9%.
Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 60,7% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко - 39,3%.
В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 68,0%, за Бойко - 32,0%.
Исследование проведено Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины прошли в конце июля 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский 27,7% - среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом месяца (29,1%) рейтинг действующего президента несколько снизился.