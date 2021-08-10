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Свіжий президентський рейтинг: як змінилася підтримка політиків

Автор: Олександр Білоус

На початку серпня 2021 року Володимира Зеленського в першому турі президентських виборів підтримали б 28,8% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. У порівнянні з кінцем серединою червня (32,4%) рейтинг президента знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Мають намір проголосувати за Петра Порошенка 17,0% опитаних (у червні - 17,2%), за Юрія Бойка - 16,2% (у червні - 13,0%), за Юлію Тимошенко - 11,4% (у червні - 9,8%).

Крім того, планують голосувати за Ігоря Смешка - 5,9%, за Олега Ляшка - 2,8%, Володимира Гройсмана - 2,7%, за Руслана Кошулинського - 2,6%, за Дмитра Разумкова - 2,3%, Анатолія Гриценка - 1,7%, Віталія Кличка - 0,9%, за Олександра Вілкула - 0,9%.

Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 60,7% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко - 39,3%.

У разі виходу в другий тур Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували б 68,0%, за Бойка - 32,0%.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч"за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України пройшли наприкінці липня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав Володимир Зеленський 27,7% - серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. У порівнянні з початком місяця (29,1%) рейтинг чинного президента дещо знизився.

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Володимир ЗеленськийРейтинг