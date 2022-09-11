Свежая карта войны в Украине: где продвинулись украинские военные

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают успешное продвижение в северо-восточной части Харьковской области. Украинский флаг был поднят в поселке Великий Бурлук, который находится нескольких десятках километров от границы с РФ.

Великий Бурлук на карте (скриншот)

Также, по данным карты, освобожден от оккупантов был поселок Двуречная, который находится на севере от города Купянск.

Двуречная на карте (скриншот)

Стоит заметить, что уже несколько дней подряд украинские военные сообщают о значительном продвижении на Харьковском направлении. ВСУ наступали возле Балаклеи, освободили часть Купянска и несколько десятков других населенных пунктов, подойдя к Изюму.