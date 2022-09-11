Свежая карта войны в Украине: где продвинулись украинские военные

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области от россиян. Два поселка городского типа были деоккупированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают успешное продвижение в северо-восточной части Харьковской области. Украинский флаг был поднят в поселке Великий Бурлук, который находится нескольких десятках километров от границы с РФ.
Также, по данным карты, освобожден от оккупантов был поселок Двуречная, который находится на севере от города Купянск.
Стоит заметить, что уже несколько дней подряд украинские военные сообщают о значительном продвижении на Харьковском направлении. ВСУ наступали возле Балаклеи, освободили часть Купянска и несколько десятков других населенных пунктов, подойдя к Изюму.
Напомним, в поселке Козачья Лопань (Харьковская область) бойцы ВСУ сегодня, 11 сентября, установили украинский флаг.
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