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Свежая карта войны в Украине: где продвинулись украинские военные

Фото: обнародована новая карта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области от россиян. Два поселка городского типа были деоккупированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают успешное продвижение в северо-восточной части Харьковской области. Украинский флаг был поднят в поселке Великий Бурлук, который находится нескольких десятках километров от границы с РФ.

Великий Бурлук на карте (скриншот)

Также, по данным карты, освобожден от оккупантов был поселок Двуречная, который находится на севере от города Купянск.

Двуречная на карте (скриншот)

Стоит заметить, что уже несколько дней подряд украинские военные сообщают о значительном продвижении на Харьковском направлении. ВСУ наступали возле Балаклеи, освободили часть Купянска и несколько десятков других населенных пунктов, подойдя к Изюму.

Напомним, в поселке Козачья Лопань (Харьковская область) бойцы ВСУ сегодня, 11 сентября, установили украинский флаг.

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