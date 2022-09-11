Свіжа карта війни в Україні: де просунулися українські військові

Підрозділи Збройних сил України продовжують успішне просування в північно-східній частині Харківської області. Український прапор був піднятий в селищі Великий Бурлук, який знаходиться декількох десятках кілометрів від кордону з РФ.

Великий Бурлук на карті (скріншот)

Також, за даними карти, звільнене від окупантів було селище Дворічна, яке знаходиться на півночі від міста Куп'янськ.

Дворічна на карті (скріншот)

Варто зауважити, що вже кілька днів поспіль українські військові повідомляють про значне просування на Харківському напрямку. ЗСУ наступали біля Балаклії, звільнили частину Куп'янська та кілька десятків інших населених пунктів, підійшовши до Ізюму.