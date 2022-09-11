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Свежая карта войны в Украине: где продвинулись украинские военные

Новина українською →
Украина, Воскресенье 11 сентября 2022 18:35
Свежая карта войны в Украине: где продвинулись украинские военные Фото: обнародована новая карта войны в Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области от россиян. Два поселка городского типа были деоккупированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают успешное продвижение в северо-восточной части Харьковской области. Украинский флаг был поднят в поселке Великий Бурлук, который находится нескольких десятках километров от границы с РФ.

Свежая карта войны в Украине: где продвинулись украинские военныеВеликий Бурлук на карте (скриншот)

Также, по данным карты, освобожден от оккупантов был поселок Двуречная, который находится на севере от города Купянск.

Свежая карта войны в Украине: где продвинулись украинские военныеДвуречная на карте (скриншот)

Стоит заметить, что уже несколько дней подряд украинские военные сообщают о значительном продвижении на Харьковском направлении. ВСУ наступали возле Балаклеи, освободили часть Купянска и несколько десятков других населенных пунктов, подойдя к Изюму.

Напомним, в поселке Козачья Лопань (Харьковская область) бойцы ВСУ сегодня, 11 сентября, установили украинский флаг.

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