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Свіжа карта війни в Україні: де просунулися українські військові

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Україна, Неділя 11 вересня 2022 18:35
Свіжа карта війни в Україні: де просунулися українські військові Фото: оприлюднено нову карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують звільняти населені пункти в Харківській області від росіян. Два селища міського типу були деокуповані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Підрозділи Збройних сил України продовжують успішне просування в північно-східній частині Харківської області. Український прапор був піднятий в селищі Великий Бурлук, який знаходиться декількох десятках кілометрів від кордону з РФ.

Свіжа карта війни в Україні: де просунулися українські військовіВеликий Бурлук на карті (скріншот)

Також, за даними карти, звільнене від окупантів було селище Дворічна, яке знаходиться на півночі від міста Куп'янськ.

Свіжа карта війни в Україні: де просунулися українські військовіДворічна на карті (скріншот)

Варто зауважити, що вже кілька днів поспіль українські військові повідомляють про значне просування на Харківському напрямку. ЗСУ наступали біля Балаклії, звільнили частину Куп'янська та кілька десятків інших населених пунктів, підійшовши до Ізюму.

Нагадаємо, у селищі Козача Лопань (Харківська область) бійці ЗСУ сьогодні, 11 вересня, встановили український прапор.

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