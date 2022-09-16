Свежая карта войны в Украине: оккупанты испытывают проблемы с наступлением под Бахмутом

В районе Дибровы, к югу от Лимана, идут бои.

Бахмутский отрезок - ситуация сложная, однако к северо-востоку от Бахмута враг имеет сильные проблемы в совершении наступательных действий. Неизвестна ситуация на трассе возле Курдюмовки.

На Авдеевском отрезке нет существенных изменений.

Ожидается официальная информация о ситуации на Запорожском отрезке

Херсонское направление - пока заявления о том, что Благодатное не находится ни под чьим контролем ошибочно. В селе до сих пор находится враг.

Напомним, ранее стало известно, что украинские воины отбили наступление врага в районах 8 населенных пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.