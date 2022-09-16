Свіжа карта війни в Україні: окупанти відчувають проблеми з наступом під Бахмутом

У районі Діброви, на південь від лиману, йдуть бої.

Бахмутський відрізок-ситуація складна, проте на північний схід від Бахмута ворог має сильні проблеми у вчиненні наступальних дій. Невідома ситуація на трасі біля Курдюмовки.

На Авдіївському відрізку немає суттєвих змін.

Очікується офіційна інформація про ситуацію на запорізькому відрізку

Херсонський напрямок - поки заяви про те, що Благодатне не знаходиться ні під чиїм контролем помилково. У селі досі перебуває ворог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські воїни відбили наступ ворога в районах 8 населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.