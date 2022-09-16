RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свіжа карта війни в Україні: окупанти відчувають проблеми з наступом під Бахмутом

Фото: окупанти втрачають оперативний контроль на Лівому березі Оскола (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти втрачають оперативний контроль на лівому березі річки Оскіл в Харківській області, куди вони відійшли в ході контрнаступу ЗСУ. Армія РФ підтвердила вихід з населеного пункту Студенок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

У районі Діброви, на південь від лиману, йдуть бої.

Бахмутський відрізок-ситуація складна, проте на північний схід від Бахмута ворог має сильні проблеми у вчиненні наступальних дій. Невідома ситуація на трасі біля Курдюмовки.

На Авдіївському відрізку немає суттєвих змін.

Очікується офіційна інформація про ситуацію на запорізькому відрізку

Херсонський напрямок - поки заяви про те, що Благодатне не знаходиться ні під чиїм контролем помилково. У селі досі перебуває ворог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські воїни відбили наступ ворога в районах 8 населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківДонецька область