Свежая карта войны в Украине: оккупанты продолжают отступать в Харьковской области

Россия продолжает отвод своих войск из отдельных районов Харьковской области. В частности, враг отступил на востоке от Изюма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.

Украинские подразделения продолжают контрнаступление в районе Изюма. При этом россияне отступают из Харьковской области в северную часть Донецкой. По данным карты, ситуация на фронте незначительно изменилась в Донецкой области. Российские войска продвинулись в районе поселка Курдюмовка и прекратили наступление возле поселка Спорное. Курдюмовка и Спорное на карте (скриншот) Также вражеские солдаты нанесли удары по селу Брускинское Херсонской области, которое сейчас находится в "серой зоне".