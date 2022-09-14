Свежая карта войны в Украине: оккупанты продолжают отступать в Харьковской области
Россия продолжает отвод своих войск из отдельных районов Харьковской области. В частности, враг отступил на востоке от Изюма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Deepstatemap.
Украинские подразделения продолжают контрнаступление в районе Изюма. При этом россияне отступают из Харьковской области в северную часть Донецкой.
По данным карты, ситуация на фронте незначительно изменилась в Донецкой области. Российские войска продвинулись в районе поселка Курдюмовка и прекратили наступление возле поселка Спорное.
Курдюмовка и Спорное на карте (скриншот)
Также вражеские солдаты нанесли удары по селу Брускинское Херсонской области, которое сейчас находится в "серой зоне".
Напомним, ранее стало известно, что украинские воины отбили наступление врага в районах 8 населенных пунктов.
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