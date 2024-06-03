Світлофори не працюють. Ці правила повинен знати кожен водій у разі відключення світла

У Києві під час відключення електроенергії не працює переважна кількість світлофорів. Деякі автоматичні регулювальники дорожнього руху оснащені батареями, однак час їх роботи обмежений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦОДР.
Як зазначається у повідомленні "Центру організації дорожнього руху" наразі на балансі перебуває 733 об’єкти.
"Більше 200 об’єктів оснащені акумуляторами, які забезпечують роботу світлофорів впродовж 1–3 годин", - зазначають у ЦОДР.
Відомо, що ще на 42-х складних перехрестях встановлені шафи резервного живлення, які можуть надавати живлення для роботи світлофорних об’єктів до 24 годин, залежно від кількості світлофорів на об’єкті.
У ЦОДР закликають мешканців та гостей міста бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху згідно з дорожніми знаками та відповідною розміткою, зокрема:
знижувати швидкість перед перехрестям. Оптимальною швидкістю для перетину вважається 20-30 км/год.
Робота світлофорів під час відключення світла
Раніше ми повідомляли, що у Києві внаслідок стабілізаційних відключень електроенергії, окремі світлофорні об'єкти на складних перехрестях та розв'язках підключили до резервного живлення. Це допоможе забезпечити їх працездатність протягом декількох годин.
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