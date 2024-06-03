Светофоры не работают. Эти правила должен знать каждый водитель при отключении света

В Киеве при отключении электроэнергии не работает подавляющее количество светофоров. Некоторые автоматические регуляторы дорожного движения оснащены батареями, однако время их работы ограничено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
Как отмечается в сообщении "Центра организации дорожного движения", на балансе находится 733 объекта.
"Более 200 объектов оснащены аккумуляторами, которые обеспечивают работу светофоров в течение 1-3 часов", - отмечают в ЦОДД.
Известно, что еще на 42 сложных перекрестках установлены шкафы резервного питания, которые могут предоставлять питание для работы светофорных объектов до 24 часов, в зависимости от количества светофоров на объекте.
В ЦОДД призывают жителей и гостей города быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения согласно дорожным знакам и соответствующей разметке, в частности:
снижать скорость перед перекрестком. Оптимальной скоростью для пересечения считается 20-30 км/ч.
Работа светофоров во время отключения света
Ранее мы сообщали, что в Киеве в результате стабилизационных отключений электроэнергии, отдельные светофорные объекты на сложных перекрестках и развязках подключили к резервному питанию. Это поможет обеспечить их работоспособность в течение нескольких часов.
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