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Светофоры не работают. Эти правила должен знать каждый водитель при отключении света

Фото: в Киеве не работают светофоры при выключении света (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве при отключении электроэнергии не работает подавляющее количество светофоров. Некоторые автоматические регуляторы дорожного движения оснащены батареями, однако время их работы ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Как отмечается в сообщении "Центра организации дорожного движения", на балансе находится 733 объекта.

"Более 200 объектов оснащены аккумуляторами, которые обеспечивают работу светофоров в течение 1-3 часов", - отмечают в ЦОДД.

Известно, что еще на 42 сложных перекрестках установлены шкафы резервного питания, которые могут предоставлять питание для работы светофорных объектов до 24 часов, в зависимости от количества светофоров на объекте.

Правила движения при выключении светофоров

В ЦОДД призывают жителей и гостей города быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения согласно дорожным знакам и соответствующей разметке, в частности:

  • снижать скорость перед перекрестком. Оптимальной скоростью для пересечения считается 20-30 км/ч.

  • в случае работы на регулировщике на перекрестке, двигаться по дороге по его сигналам, имеющим приоритет над дорожными знаками и разметкой.
  • если регулятор отсутствует, главный ориентир – дорожные знаки.
  • в случае отсутствия дорожных знаков перекресток считается равнозначным. в таком случае водители руководствуются "правилом правой руки" - нужно пропустить все подъехавшие справа от вас транспортные средства. Это правило не применяется на круговых развязках.
  • на перекрестке с круговым движением нужно руководствоваться знаками приоритета - на большинстве таких перекрестков преимущество имеют те, кто уже двигается по кругу.
  • водители, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении.
  • переходя дорогу пешеходным переходом при не работающем светофоре, следует остановиться на краю проезжей части дороги, оценить расстояние и скорость приближающихся автомобилей. Убедитесь в том, что водитель увидел вас и готов пропустить.
  • пешеходам и велосипедистам в темное время суток всегда следует одевать светоотражающие элементы и пользоваться фонарями.
  • водителям автотранспорта не забывать включать дневные ходовые огни или фары ближнего света.

Работа светофоров во время отключения света

Ранее мы сообщали, что в Киеве в результате стабилизационных отключений электроэнергии, отдельные светофорные объекты на сложных перекрестках и развязках подключили к резервному питанию. Это поможет обеспечить их работоспособность в течение нескольких часов.

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