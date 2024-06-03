Светофоры не работают. Эти правила должен знать каждый водитель при отключении света

Как отмечается в сообщении "Центра организации дорожного движения", на балансе находится 733 объекта.

"Более 200 объектов оснащены аккумуляторами, которые обеспечивают работу светофоров в течение 1-3 часов", - отмечают в ЦОДД.

Известно, что еще на 42 сложных перекрестках установлены шкафы резервного питания, которые могут предоставлять питание для работы светофорных объектов до 24 часов, в зависимости от количества светофоров на объекте.

Правила движения при выключении светофоров

В ЦОДД призывают жителей и гостей города быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения согласно дорожным знакам и соответствующей разметке, в частности: