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"Светофорные санкции" или оружие. Посол в Германии рассказал, какой помощи ожидает Украина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посол в Германии Андрей Мельник рассказал о помощи, на которую рассчитывает Украина от немецкого коалиционного правительства в противостоянии с Россией. По словам дипломата, это могут быть "светофорные санкции" против Москвы или поставки вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Мельника в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Коалиционное соглашение не предусматривает поставки оружия, но это не значит, что в Киеве не могут ожидать смены акцентов. Но я не думаю, что нам следует ожидать прорыва, ведь это консенсус политический, сформировавшийся в последние десятилетия", - сказал дипломат.

При этом Мельник подчеркнул, что у Германии существуют и другие возможности оказать помощь Украине в противостоянии с Россией. В частности, по его словам, так называемое "светофорное" правительство может объявить Москве жесткое предупреждение в виде нового пакета санкций.

"В случае его (пакета санкций - ред.) анонса прямо сейчас это создало бы, по нашему мнению, эффект холодного душа на Кремль", - добавил дипломат.

По его словам, такие санкции должны предусматривать:

  • международную изоляцию режима президента РФ Владимира Путина,
  • введение комплексного эмбарго на российский импорт энергоносителей - газ, нефть, уголь,
  • наложение запрета на любые европейские инвестиции,
  • замораживание всей российской собственности за рубежом, активов, банковских счетов.

"Эти "светофорные санкции" должны дать сигнал Кремлю, что в случае вторжения (в Украину - ред.) его будет ждать настоящий армагеддон. Именно таких сигналов мы ждем от Берлина", - подчеркнул Мельник.

Напомним, в эксклюзивном комментарии РБК-Украина Мельник рассказал, что Украина призывает новое правительство Германии отказаться от российского газа, если Москва решится на новое военное вторжение.

Отметим, ранее посол Украины в Германии заявил, что пока непонятно, готов ли следующий немецкий канцлер Олаф Шольц взять на себя главную роль в переговорах Путиным в нормандском формате.

Подробнее о политической ситуации в Германии читайте в материале РБК-Украина "Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии".

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