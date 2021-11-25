"Светофорные санкции" или оружие. Посол в Германии рассказал, какой помощи ожидает Украина

"Коалиционное соглашение не предусматривает поставки оружия, но это не значит, что в Киеве не могут ожидать смены акцентов. Но я не думаю, что нам следует ожидать прорыва, ведь это консенсус политический, сформировавшийся в последние десятилетия", - сказал дипломат.

При этом Мельник подчеркнул, что у Германии существуют и другие возможности оказать помощь Украине в противостоянии с Россией. В частности, по его словам, так называемое "светофорное" правительство может объявить Москве жесткое предупреждение в виде нового пакета санкций.

"В случае его (пакета санкций - ред.) анонса прямо сейчас это создало бы, по нашему мнению, эффект холодного душа на Кремль", - добавил дипломат.

По его словам, такие санкции должны предусматривать:

международную изоляцию режима президента РФ Владимира Путина,

введение комплексного эмбарго на российский импорт энергоносителей - газ, нефть, уголь,

наложение запрета на любые европейские инвестиции,

замораживание всей российской собственности за рубежом, активов, банковских счетов.

"Эти "светофорные санкции" должны дать сигнал Кремлю, что в случае вторжения (в Украину - ред.) его будет ждать настоящий армагеддон. Именно таких сигналов мы ждем от Берлина", - подчеркнул Мельник.