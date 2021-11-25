Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол

Украина призывает новое правительство Германии отказаться от российского газа, если Москва решится на новую военную интервенцию. Кроме того, Киев ждет от Берлина нового курса на реинтеграцию Крыма.

Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, пока остается открытым вопрос о том, будет ли готово немецкое "светофорное правительство" наращивать политическое и экономическое давление на Россию, а также расширить санкции, если президент РФ Владимир Путин дальше будет наращивать агрессию против Украины.

"Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма", - отметил Мельник.

Он добавил, что на сегодня уже недостаточно только политики непризнания оккупации полуострова.

"Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках Крымской платформы", - добавил Мельник.