ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол

Новина українською →
Четверг 25 ноября 2021 14:19
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Милан Лелич

Украина призывает новое правительство Германии отказаться от российского газа, если Москва решится на новую военную интервенцию. Кроме того, Киев ждет от Берлина нового курса на реинтеграцию Крыма.

Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По его словам, пока остается открытым вопрос о том, будет ли готово немецкое "светофорное правительство" наращивать политическое и экономическое давление на Россию, а также расширить санкции, если президент РФ Владимир Путин дальше будет наращивать агрессию против Украины.

"Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма", - отметил Мельник.

Он добавил, что на сегодня уже недостаточно только политики непризнания оккупации полуострова.

"Нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках Крымской платформы", - добавил Мельник.

Отметим, ранее Мельник заявил, что пока непонятно, готов ли следующий канцлер Германии Олаф Шольц взять на себя главную роль в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в нормандском формате.

Подробнее о политической ситуации в Германии читайте в материале РБК-Украина "Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Германия Агрессия РФ
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии