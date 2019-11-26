В Светловодске начали подключать отопление

В Светловодске Кировоградской области начали подключение отдельных микрорайонов к сети теплоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

По его информации, ремонт аварийных участков находится на завершающих стадиях. Началось постепенное подключение домов к отоплению.

"В Светловодске ремонтные бригады завершают ремонт аварийных участков на магистральных теплосетях и устранение локальных порывов. Началось подключение микрорайонов и отдельных домов к сети теплоснабжения", - сообщил Балонь.

Ранее сообщалось, что порывы на теплосетях в Светловодске Кировоградской области планируется устранить 26 ноября. По состоянию на утро 26 ноября с 13 мест порывов было устранено шесть. В городе работают пункты обогрева.

РБК-Украина писало, что прокуратура открыла производство из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.

Напомним, 25 ноября без отопления в Светловодске остались почти 13 тысяч жителей. В частности, теплоснабжения отсутствует в 111 жилых домах и двух детсадах.