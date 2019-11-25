ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кировоградской области город частично остался без отопления

Новости » Происшествия     25.11.2019 - 13:11
В Кировоградской области город частично остался без отопления
Фото: из-за порывов в Светловодске объявили ЧС (kr.dsns.gov.ua)

Без отопления в Светловодске остались почти 13 тысяч жителей

В Светловодске Кировоградской области из-за порывов почти 13 тысяч жителей остались без отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.

Сообщается, что на трубопроводе внутридомовых и дворовых сетей централизованного теплоснабжения произошло 13 порывов. В результате этого почти 13 тысяч человек в Светловодске остались без отопления.

По состоянию на 25 ноября работают все котельные, которые в общей сложности обслуживают 246 дома и 25 учебных заведений. Однако на данный момент тепло отсутствует в 111 жилых домах и в двух детсадах.

Фото: из-за порывов в Светловодске объявили ЧС (kr.dsns.gov.ua)

Напомним, по состоянию на сегодня подключены не все объекты социальной и жилищной сфер в четырех областях, а именно в Запорожской, Кировоградской , Одесской, Полтавской областях, а также в Киеве.

Отметим, на прошлой неделе к отоплению подключили Новый Роздол и Новояворовск Львовской области, где старт отопительного сезона был сорван из-за того, что местные ТЭЦ не могли начать работу из-за долгов.

​В Кабмине считают ошибкой отказ от централизованного отопления
Новости Украины отоплениетрубопроводКропивницкая область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь