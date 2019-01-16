Светличная встретилась с главой МИД Словакии

Фото: встреча Светличной и Лайчака (пресс-служба ХОГА)

Глава ХОГА проинформировала министра о безопасности в регионе

Глава ХОГА Юлия Светличная и Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак обсудили дальнейшее развитие отношений между Харьковской областью и Словакией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Харьковской облгосадминистрации.

Открывая встречу, глава ХОГА проинформировала министра о безопасности в регионе, работе с внутренне перемещенными лицами и показателях социально-экономического развития области. В частности, Светличная отметила промышленный рост, наблюдающийся в регионе.

"Машиностроение растет уже 27-й месяц подряд. За последний год нам удалось создать более 7000 рабочих мест, из них 2000 - именно в промышленности", - привела данные руководитель области.

Лайчак отметил, что Украина является первой страной, которую он посещает в статусе действующего председателя ОБСЕ, и акцентировал, что в Харьковской области он уже второй раз за три последних месяца.

"Когда я готовился к своему визиту в октябре, был очень приятно удивлен тем, каким образом здесь развиваются отношения - содержательно - между Харьковским регионом и Словакией. Есть побратимские отношения между Трнавой и Харьковской областью, но есть и новые пути кооперации, например, в сфере здравоохранения. Мне рассказали о том развитии, которого вы добились в своем регионе. Я хотел бы, конечно, поздравить вас с этим достижением", - отметил он.

Лайчак отметил значительные перспективы для дальнейшего развития отношений между Харьковской областью и Словакией и выразил уверенность в том, что открытие в Харькове почетного консульства Словацкой Республики окажет положительное влияние на этот процесс.

Подводя итоги встречи, Светличная отметила, что Харьковская область активно развивает международные отношения, ведь установление новых связей - это открытие новых возможностей. Она обозначила приоритетные направления сотрудничества со Словакией.

"Сегодня мы ставим такие приоритеты: открытие новых промышленных площадок, развитие машиностроения, пищевой промышленности, проектов энергосбережения, а также образовательных программ, - сказала глава ХОГА. - Плюс 35% к прошлому году в наших торговых отношениях со Словакией - это только начало сотрудничества".