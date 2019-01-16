Світлична зустрілася з главою МЗС Словаччини

Фото: зустріч Світличної та Лайчака (прес-служба ХОДА)

Голова ХОДА поінформувала міністра про безпеку в регіоні

Голова ХОДА Юлія Світлична та Міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак обговорили подальший розвиток відносин між Харківською областю та Словаччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Харківської облдержадміністрації.

Відкриваючи зустріч, голова ХОДА поінформувала міністра про безпеку в регіоні, роботі з внутрішньо переміщеними особами і показники соціально-економічного розвитку області. Зокрема, Світлична зазначила промислове зростання, що спостерігається в регіоні.

"Машинобудування зростає вже 27-й місяць поспіль. За останній рік нам вдалося створити понад 7000 робочих місць, з них 2000 - саме в промисловості", - навела дані керівник області.

Лайчак зазначив, що Україна є першою країною, яку він відвідує в статусі діючого голови ОБСЄ, і наголосив, що в Харківській області він вже другий раз за три останніх місяці.

"Коли я готувався до свого візиту в жовтні, був дуже приємно здивований тим, яким чином тут розвиваються відносини - змістовно - між Харківським регіоном і Словаччиною. Є побратимські відносини між Трнавою і Харківською областю, але є і нові шляхи кооперації, наприклад, у сфері охорони здоров'я. Мені розповіли про те розвитку, якого ви досягли у своєму регіоні. Я хотів би, звичайно, привітати вас з цим досягненням", - зазначив він.

Лайчак зазначив значні перспективи для подальшого розвитку відносин між Харківською областю і Словаччиною і висловив упевненість у тому, що відкриття в Харкові почесного консульства Словацької Республіки матиме позитивний вплив на цей процес.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Світлична зазначила, що Харківська область активно розвиває міжнародні відносини, адже встановлення нових зв'язків - це відкриття нових можливостей. Вона окреслила пріоритетні напрямки співробітництва зі Словаччиною.

"Сьогодні ми ставимо такі пріоритети: відкриття нових промислових майданчиків, розвиток машинобудування, харчової промисловості, проектів енергозбереження, а також освітніх програм, - сказала голова ХОДА. - Плюс 35% до минулого року в наших торговельних відносинах із Словаччиною - це тільки початок співпраці".