ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Світлична зустрілася з главою МЗС Словаччини

Новини » Політика    16.01.2019 - 11:09
Світлична зустрілася з главою МЗС Словаччини
Фото: зустріч Світличної та Лайчака (прес-служба ХОДА)

Голова ХОДА поінформувала міністра про безпеку в регіоні

Голова ХОДА Юлія Світлична та Міністр закордонних і європейських справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак обговорили подальший розвиток відносин між Харківською областю та Словаччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Харківської облдержадміністрації.

Відкриваючи зустріч, голова ХОДА поінформувала міністра про безпеку в регіоні, роботі з внутрішньо переміщеними особами і показники соціально-економічного розвитку області. Зокрема, Світлична зазначила промислове зростання, що спостерігається в регіоні.

"Машинобудування зростає вже 27-й місяць поспіль. За останній рік нам вдалося створити понад 7000 робочих місць, з них 2000 - саме в промисловості", - навела дані керівник області.

Лайчак зазначив, що Україна є першою країною, яку він відвідує в статусі діючого голови ОБСЄ, і наголосив, що в Харківській області він вже другий раз за три останніх місяці.

"Коли я готувався до свого візиту в жовтні, був дуже приємно здивований тим, яким чином тут розвиваються відносини - змістовно - між Харківським регіоном і Словаччиною. Є побратимські відносини між Трнавою і Харківською областю, але є і нові шляхи кооперації, наприклад, у сфері охорони здоров'я. Мені розповіли про те розвитку, якого ви досягли у своєму регіоні. Я хотів би, звичайно, привітати вас з цим досягненням", - зазначив він.

Лайчак зазначив значні перспективи для подальшого розвитку відносин між Харківською областю і Словаччиною і висловив упевненість у тому, що відкриття в Харкові почесного консульства Словацької Республіки матиме позитивний вплив на цей процес.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Світлична зазначила, що Харківська область активно розвиває міжнародні відносини, адже встановлення нових зв'язків - це відкриття нових можливостей. Вона окреслила пріоритетні напрямки співробітництва зі Словаччиною.

"Сьогодні ми ставимо такі пріоритети: відкриття нових промислових майданчиків, розвиток машинобудування, харчової промисловості, проектів енергозбереження, а також освітніх програм, - сказала голова ХОДА. - Плюс 35% до минулого року в наших торговельних відносинах із Словаччиною - це тільки початок співпраці".

У Харкові здійснили збройний напад на офіцера поліції Поліція розслідує напад на заступника гендиректора "Харківобленерго"
Новини України Юлия СветличнаяХарківСловаччина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся