Светличная возглавила большинство в Харьковском областном совете

Фото: Юлия Светличная (пресс-служба ОГА)

Создана новая депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины"

В Харьковском областном совете создана новая депутатская группа "Единство и развитие Харьковщины", в которую вошли 90 депутатов. Группу возглавила председатель ОГА Юлия Светличная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

В состав группы "Единство и развитие Харьковщины" вошли 90 представителей всех 6 фракций областного совета – в целом 3/4 депутатского корпуса.

"В сложные времена, как никогда, необходима консолидация. Сегодня в областном совете создана крупнейшая в Украине депутатская группа. Целью нашей группы является развитие региона и страны, защита интересов каждого жителя области. Людям нужны реальные дела, а не политические лозунги и заявления. Нужно работать, строить, создавать, поддерживать людей. Именно это и есть самая главная функция депутатов местных советов", – заявила Светличная.

Она отметила, что главной задачей "Единства и развития Харьковщины" является разработка конкретных проектов развития региона.

"В 2019 году мы будем продолжать восстанавливать объекты, которые десятилетиями находились в упадке. Приоритетными будут социальная и гуманитарная сфера – прежде всего, восстановление больниц и социальная защита харьковчан. В планах также завершение строительства филармонии, а также строительство современного онкологического комплекса, новых центров административных услуг, школ, детских садов и спортивной инфраструктуры", – сообщила руководитель области.

Она также отметила, что особое внимание в будущем году, как и в 2018-м, будут уделять строительству и ремонту дорог в области.

"В нынешнем году нам удалось сделать немало: полностью восстановлены три магистральные дороги в направлении Донецкой, Луганской и Сумской областей, отремонтированы многочисленные местные дороги. В планах на следующий год - капитальный ремонт, а фактически – строительство дороги Харьков-Лозовая-Павлоград. Удалось заложить средства на этот проект отдельной строкой в государственном бюджете, – сказала глава ХОГА. - Нужно идти к людям не с партийными флагами, а с конкретными делами, слушать, слышать и помогать. Я уверена, что именно так мы все вместе должны действовать, именно так мы обещали людям, и уверена, что именно так и будем делать. Очень уважаю и поддерживаю, когда вместо политических амбиций предпочтение отдается развитию региона и интересам обычных людей".

Справка. В состав Харьковского областного совета входят 120 депутатов, представляющих 6 фракций: БПП "Солидарность", "Відродження", "Батькивщина", "Оппозиционный блок", "Об’єднання "Самопомич", "Наш край". Соответственно, новая депгруппа "Единство и развитие Харьковщины" (90 человек) объединяет 3/4 депутатов облсовета.