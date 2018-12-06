Світлична очолила більшість у Харківській обласній раді

Фото: Юлія Світлична (прес-служба ОДА)

Створена нова депутатська група "Єдність і розвиток Харківщини"

В Харківській обласній раді створена нова депутатська група "Єдність і розвиток Харківщини", в яку увійшли 90 депутатів. Групу очолила голова ОДА Юлія Світлична, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

До складу групи "Єдність і розвиток Харківщини" увійшли 90 представників усіх 6 фракцій обласної ради – в цілому 3/4 депутатського корпусу.

"У складні часи, як ніколи, необхідна консолідація. Сьогодні в обласній раді створена найбільша в Україні депутатська група. Метою нашої групи є розвиток регіону і країни, захист інтересів кожного жителя області. Людям потрібні реальні справи, а не політичні гасла і заяви. Потрібно працювати, будувати, створювати, підтримувати людей. Саме це і є найголовніша функція депутатів місцевих рад", – заявила Світлична.

Вона зазначила, що головним завданням "Єдності і розвитку Харківщини" є розробка конкретних проектів розвитку регіону.

"В 2019 році ми будемо продовжувати відновлювати об'єкти, які десятиліттями перебували в занепаді. Пріоритетними будуть соціальна і гуманітарна сфера – це, насамперед, відновлення лікарень і соціальний захист харків'ян. У планах також завершення будівництва філармонії, а також будівництво сучасного онкологічного комплексу, нових центрів адміністративних послуг, шкіл, дитячих садків та спортивної інфраструктури", – повідомила керівник області.

Вона також зазначила, що особливу увагу в майбутньому році, як і в 2018-му, будуть приділяти будівництву та ремонту доріг в області.

"Цього року нам вдалося зробити чимало: повністю відновлено три магістральні дороги в напрямку Донецької, Луганської та Сумської областей, відремонтовані численні місцеві дороги. У планах на наступний рік - капітальний ремонт, а фактично – будівництво дороги Харків-Лозова-Павлоград. Вдалося закласти кошти на цей проект окремим рядком у державному бюджеті, – сказала голова ХОДА. - Треба йти до людей не з партійними прапорами, а з конкретними справами, слухати, чути і допомагати. Я впевнена, що саме так ми всі разом повинні діяти, саме так ми обіцяли людям, і впевнена, що саме так і будемо робити. Дуже поважаю і підтримую, коли замість політичних амбіцій перевага віддається розвитку регіону та інтересами звичайних людей".

Довідка. До складу Харківської обласної ради входять 120 депутатів, які представляють 6 фракцій: БПП "Солідарність", "Відродження", "Батьківщина", "Опозиційний блок", "Об'єднання "Самопоміч", "Наш край". Відповідно, нова депгрупа "Єдність і розвиток Харківщини" (90 осіб) об'єднує 3/4 депутатів облради.