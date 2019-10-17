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Светличная участвует в мероприятиях в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН

Новости » Политика    17.10.2019 - 11:03
Светличная участвует в мероприятиях в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН
Иллюстративное фото (пресс-служба)

Светличная стала одним из трех спикеров мероприятия, проходящего в Третьем комитете ГА ООН

Богатое государство возможно при условии свободной экономики и ограничение монополий. Об этом заявила председатель ХОГА Юлия Светличная на форуме "Участие женщин-политиков в местном самоуправлении", который проходит в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает официальный сайт Харьковской ОГА.

Светличная подчеркнула, что богатое государство возможно при условии свободной экономики и ограничение монополий. И именно это сейчас важнейшая задача для экономического развития Украины.

"Какой хочет видеть свою страну молодое поколение украинцев? Безусловно, это общество равных возможностей. Это отлаженная система социальных лифтов, не имеющее негативных фильтров. В том числе, по гендерному признаку", – сказала Светличная.

Светличная стала одним из трех спикеров мероприятия, проходящего в Третьем комитете ГА ООН.

"Приглашение в качестве спикера этого авторитетного мероприятия говорит о внимании и доверии со стороны международных партнеров к нашим действиям в Харьковской области, а также о том, что положительные тенденции в развитии региона не остались без внимания мирового сообщества", – отметила Светличная.

Она представила участникам мероприятия потенциал Харьковской области и отдельно рассказала о мерах, предпринимаемых в Харьковской области для решения различных проблем по развитию региона. В своей речи председатель ХОГА выделила тенденции развития современной Украины, рост роли женщин в государственном управлении и местном самоуправлении и отметила ключевые требования, которые выдвигает молодое поколение украинцев.

Также важной темой дискуссии были вопросы по расширению международного сотрудничества, социальные и гуманитарные программы, политическое и экономическое развитие.

Как вице-президент Палаты регионов Конгресса региональных властей Совета Европы Юлия Светличная представила участникам мероприятия эффективные примеры взаимодействия различных стран с Советом Европы по решению различных проблем и улучшению взаимного сотрудничества.

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