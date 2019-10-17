Світлична бере участь в заходах в рамках 74-ї сесії Генасамблеї ООН

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Світлична стала одним з трьох спікерів заходу, що проходить в Третьому комітеті ГА ООН

Заможна держава можлива за умови вільної економіки та обмеження монополій. Про це заявила голова ХОДА Юлія Світлична на форумі "Участь жінок-політиків у місцевому самоврядуванні", що відбувається в Нью-Йорку у рамках 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє офіційний сайт Харківської ОДА.

Світлична наголосила, що заможна держава можлива за умови вільної економіки та обмеження монополій. І саме це зараз найважливіше завдання для економічного розвитку України.

"Якою хоче бачити свою країну молоде покоління українців? Безумовно, це суспільство рівних можливостей. Це налагоджена система соціальних ліфтів, яка не має негативних фільтрів. У тому числі, за гендерною ознакою", – сказала Світлична.

Світлична стала одним з трьох спікерів заходу, який відбувається у Третьому Комітеті ГА ООН.

"Запрошення у якості спікера цього авторитетного заходу говорить про увагу та довіру з боку міжнародних партнерів до наших дій на Харківщині, а також про те, що позитивні тенденції у розвитку регіону не залишилися поза увагою світової спільноти", – відзначила Світлична.

Вона презентувала учасникам заходу потенціал Харківської області та окремо розповіла про заходи, що вживаються на Харківщині для вирішення різноманітних проблем з розвитку регіону. У своїй промові голова ХОДА виокремила тенденції розвитку сучасної України та зростання ролі жінок в державному управлінні і місцевому самоврядуванні.

Також важливою темою дискусії були питання щодо розширення міжнародної співпраці, соціальні та гуманітарні програми, політичний та економічний розвиток.

Як віце-президент Палати регіонів Конгресу регіональних влад Ради Європи Юлія Світлична представила учасникам заходу ефективні приклади взаємодії різних країн із Радою Європи щодо вирішення різноманітних проблем та поліпшення взаємної співпраці.