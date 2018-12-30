Светличная и Полторак передали военным 92-й бригады 80 квартир в Чугуевском районе

Фото: Юлия Светличная и Степан Полторак передали квартиры военным (пресс-служба)

Кроме того, в этом году была закуплена 101 квартира в Харькове для военных Харьковского гарнизона

Военные 92 бригады получили 80 квартир в Чугуевском районе Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Харьковской ОГА.

Сертификат на 2 новые многоэтажки с квартирами для военных командиру бригады передали министр обороны Украины Степан Полторак и председатель ХОГА Юлия Светличная.

"Сегодня восстанавливается справедливость. Строительство этих двух домов было заморожено более 10 лет, но, наконец-то, государство поворачивается к военным лицом, - отметила глава ХОГА, обращаясь к воинам 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ и их родным. - И это очень важно, ведь вы защищаете страну, поэтому страна должна защищать вас".

Руководитель области поблагодарила военных за мужество, отвагу и тяжелую ежедневную работу и поздравила с праздниками. Также во время торжественного мероприятия глава ХОГА передала в распоряжение 92-й бригады новый автомобиль скорой помощи.

Министр обороны Украины отметил, что в 2019 году 92-я бригада станет первой в Украине, полностью обеспеченной жильем.

"В следующем году мы планируем сдать еще один дом, построить еще один дом для сержантского состава, завершить строительство общежитий на 350 военнослужащих. Кроме того, с 1 января 2019 года начнет в полном объеме действовать вторая форма обеспечения жильем военнослужащих. Это обеспечение всех желающих компенсацией за съем жилья. Если раньше это были только офицеры, сейчас такая возможность есть у всех военных, в том числе и контрактников. Процедура максимально упрощена, и такая возможность будет у всех. Таким образом, в следующем году мы закроем вопрос обеспечения жильем всех военнослужащих 92-й бригады", - сообщил Полторак.

Он поблагодарил главу ХОГА за поддержку военных в области.

"Хотел бы поблагодарить вас, Юлия Александровна, за то, что областная государственная администрация Харьковской области является таким лидером по отношению к военным, проживающим в Харьковском гарнизоне, - отметил министр обороны Украины. - Я вас благодарю за то, что вы прекрасно провели - эффективно и конструктивно - месяц военного положения и показали, что не только военные, не только армия, но и общество, люди готовы к защите своей страны".

Полторак сообщил, что, кроме 80 квартир, которые получили военные 92-й бригады, в этом году была закуплена 101 квартира в Харькове для военных Харьковского гарнизона.

"В Харьковской области постоянно проводится работа по поддержке военнослужащих, - отметила Светличная. - Я благодарю за плодотворное сотрудничество Министерство обороны. Ведь нам за несколько последних лет удалось сделать очень много для обеспечения военных. В настоящее время в Харьковской области около 2000 военных находятся на квартирном учете. И решение вопроса обеспечения жильем является очень актуальным".

Руководитель области напомнила, что, кроме обеспечения жильем военнослужащих, в области решают и квартирные вопросы ветеранов АТО и ООС. Для этого уже 3 года подряд реализуется программа, по которой из областного бюджета компенсируют 40% стоимости жилья, приобретаемого воинами и их родными.