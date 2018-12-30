Світлична та Полторак передали військовим 92-ї бригади 80 квартир у Чугуївському районі

Фото: Юлія Світлична та Степан Полторак передали квартири військовим (прес-служба)

Крім того, в цьому році була закуплена 101 квартира у Харкові для військових Харківського гарнізону

Військові 92 бригади отримали 80 квартир у Чугуївському районі Харківської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Харківської ОДА.

Сертифікат на 2 нові багатоповерхівки з квартирами для військових командиру бригади передали міністр оборони України Степан Полторак і голова ХОДА Юлія Світлична.

"Сьогодні відновлюється справедливість. Будівництво цих двох будинків було заморожено більше 10 років, але, нарешті, держава повертається до військових обличчям, - зазначила голова ХОДА, звертаючись до воїнів 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ та їх рідних. - І це дуже важливо, адже ви захищаєте країну, тому країна повинна захищати вас".

Керівник області подякувала військовим за мужність, відвагу і важку щоденну роботу та привітала зі святами. Також під час урочистого заходу голова ХОДА передала в розпорядження 92-ї бригади новий автомобіль швидкої допомоги.

Міністр оборони України зазначив, що в 2019 році 92-я бригада стане першою в Україні, повністю забезпеченою житлом.

"У наступному році ми плануємо здати ще один будинок, побудувати ще один будинок для сержантського складу, завершити будівництво гуртожитків на 350 військовослужбовців. Крім того, з 1 січня 2019 року почне в повному обсязі діяти друга форма забезпечення житлом військовослужбовців. Це забезпечення всіх бажаючих компенсацією за знімання житла. Якщо раніше це були тільки офіцери, зараз така можливість є у всіх військових, в тому числі і контрактників. Процедура максимально спрощена, і така можливість буде у всіх. Таким чином, в наступному році ми закриємо питання забезпечення житлом всіх військовослужбовців 92-ї бригади", - повідомив Полторак.

Він подякував голові ХОДА за підтримку військових в області.

"Хотів би подякувати вам, Юлія Олександрівна, за те, що обласна державна адміністрація Харківської області є таким лідером по відношенню до військових, які проживають у Харківському гарнізоні, - зазначив міністр оборони України. - Я вам дякую за те, що ви чудово провели - ефективно і конструктивно - місяць воєнного стану і показали, що не тільки військові, не тільки армія, але і суспільство, люди готові до захисту своєї країни".

Полторак повідомив, що, крім 80 квартир, які отримали військові 92-ї бригади, в цьому році була закуплена 101 квартира у Харкові для військових Харківського гарнізону.

"В Харківській області постійно проводиться робота з підтримки військовослужбовців, - зазначила Світлична. - Я дякую за плідну співпрацю Міністерству оборони. Адже нам за кілька останніх років вдалося зробити дуже багато для забезпечення військових. В даний час в Харківській області близько 2000 військових перебувають на квартирному обліку. І вирішення питання забезпечення житлом є дуже актуальним".

Керівник області нагадала, що, крім забезпечення житлом військовослужбовців, в області вирішують і квартирні питання ветеранів АТО і ООС. Для цього вже 3 роки поспіль реалізується програма, за якою з обласного бюджету компенсують 40% вартості житла, що купується воїнами та їх рідними.