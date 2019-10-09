Светличная подала декларацию кандидата на пост замсекретаря СНБО

Глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная подала электронную декларацию на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В декларации о доходах за 2018 год она задекларировала 2 квартиры (32,7 и 42,1 кв.м) и недостроенный гараж (15 кв.м) в Харькове, а также автомобиль Peugeot 2014 года выпуска.

При этом зарплата главы Харьковской ОГА за 2018 год составила 214 тыс. 710 грн. Также она получила подарок от матери, Валентины Светличной, на сумму больше ее годовой зарплаты - 261 тыс. 560 грн.

Чиновница также задекларировала денежные активы на счетах в Приватбанке (358 долларов, 28 гривен и 94 евро), а также наличные средства (20 тыс. долларов, 7 тыс. евро и 100 тыс. гривен).

Светличная возглавляет Харьковскую ОГА с 15 октября 2016 года.

Отметим, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказании правовой помощи комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики Алексей Кучер подал электронную декларацию на должность главы Харьковской обладминистрации.

Напомним, 6 сентября стало известно, что Кабинет министров Украины поддержал решение о переназначении Юлии Светличной главой Харьковской областной государственной администрации (ОГА).

Как писало РБК-Украина, Светличная по итогам конкурса впервые возглавила Харьковскую ОГА в октябре 2016 года. На должности она сменила Игоря Райнина, который перешел на работу в администрацию пятого президента Петра Порошенко.

Добавим также, 3 октября президент Владимир Зеленский назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.