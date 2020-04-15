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Светличная назвала уволенного руководителя "Укрзализныци" полностью некомпетентным

Новости » Политика     15.04.2020 - 18:16
Светличная назвала уволенного руководителя "Укрзализныци" полностью некомпетентным
Фото: Юлия Светличная (из открытых источников)

Светличная также отметила, что ждет дальнейших действий от министра инфраструктуры Криклия

Народный депутат Юлия Светличная назвала уволенного с должности и.о. главы правления "Укрзализныци" Желько Марчека полностью некомпетентным. Об этом Светличная написала в своем Telegram-канале, передает РБК-Украина.

"Кабмин уволил руководителя "Укрзалізниці" Желько Марчека. Поддерживаю. Полная некомпетентность, яркий пример которой - ситуация на Панютинском вагоноремонтном заводе в Харьковской области. Вчера с директором завода обсуждали ситуацию на предприятии. Ждём действий от министра инфраструктуры Криклия и нового руководителя "Укрзализныци" Юрика. Иначе итоги работы могут оказаться такими же как и у Марчека", - написала Светличная.

Напомним, 15 апреля Кабинет министров Украины уволил Желько Марчека с должности исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления.

"Временно исполнять обязанности главы правления "Укрзализныци" будет Иван Юрик. Конкурс на должность главы правления, который сейчас приостановлен по решению наблюдательного совета общества, будет восстановлен и продлен после завершения карантина", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

До этого министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Марчек не оправдал доверия, поэтому будет уволен.

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Новости Украины УкрзализныцяЮлия Светличная
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